«Карло, жаль, что тебя используют». Глава Ла Лиги Тебас обратился к Анчелотти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который ранее заявил, что Тебас слишком много говорит о «сливочных».

«Карло, всем известно, что институты отражаются в поступках и словах их руководителей. А в футболе – тем более. Поэтому когда я сказал, что мадридский «Реал» стал плачущим клубом, я имел в виду, что именно его руководители формируют образ жертвы и конспирологические теории о том, что «соревнование фальсифицировано», а «все судьи предвзяты по отношению к «Реалу».

Забавно, не так ли? Ведь подобные высказывания представляют собой не только неуважение к турниру, но и неуважение к клубам, которые обыгрывают вас на поле, будь то потому, что они были лучше, или просто потому, что им больше повезло. Вот что действительно оскорбляет миллионы болельщиков.

Я дышу мадридизмом с детства, и весь этот дискурс, который продвигает руководство, противоречит тем ценностям, которые мы всегда знали.

Карло, жаль, что тебя используют для этого, учитывая твой опыт.

P.S. Принадлежность к «Реалу» нельзя купить – она ощущается изнутри. Её не раздают и не дарят, как это делают некоторые… а другие молча принимают», – написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: