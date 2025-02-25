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Джанлуиджи Буффон высказался о чемпионской гонке в Серии А

Джанлуиджи Буффон высказался о чемпионской гонке в Серии А
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о предстоящем матче между «Наполи» и «Интером» в рамках 27-го тура Серии А, а также прокомментировал борьбу за чемпионство в итальянском чемпионате в нынешнем сезоне.

«Наполи» — «Интер» — очень сбалансированный матч. Я думаю, он принесёт большую честь и удовольствие нашему чемпионату. Из этого может получиться ничья, но, играя в полную силу, эти две команды рискуют уничтожить друг друга.

«Аталанта»? Если бы они выиграли чемпионат, это была бы красивая спортивная история, но точно не сюрприз, потому что это был бы результат, к которому команда упорно шла несколько десятков лет», — приводит слова Буффона Tuttosport.

После 26 матчей турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 57 очков. На втором месте находится «Наполи» с 56 очками. Третью строчку занимает «Аталанта», набравшая 54 очка. «Наполи» и «Интер» проведут вторую встречу в сезоне в рамках Серии А в субботу, 1 марта. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.

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