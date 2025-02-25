Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Йобома объяснил, почему не ходил в гости в Грузии

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома поделился подробностями о жизни в Грузии.

«У меня вообще не было неприятных моментов в Грузии. Очень понравилось, что там очень верующие люди, хорошее отношение к детям и семье. Это был большой опыт для меня. В Грузии простые люди, которые радуются обычным моментам. Я жил в Тбилиси, потом в Кутаиси, и люди всегда мне помогали. Постоянно звали в гости, но я отказывался.

Знал, что будут угощать грузинским вином, а я же вообще не пью, ха-ха! Раз меня позвали посидеть с семьёй. Открываю дверь, а там 10 человек смотрят на меня с удивлёнными глазами. Было неловко», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».