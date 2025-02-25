Жена Карпина опровергла информацию о переезде тренера сборной России в Эстонию

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что 56-летний специалист ушёл из «Ростова» с целью уехать на постоянное место жительства в Эстонию и заняться семейными делами, о чём ранее сообщил телеграм-канал SHOT.

«Не соответствует действительности.

Безусловно, буду скучать по Ростову. Семь лет. Младшая дочь там родилась, много тёплых воспоминаний, обрели там друзей», — приводит слова Дарьи Карпиной «РИА Новости Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

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