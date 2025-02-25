Футболист «Урала» Егорычев назвал самый сложный момент в карьере

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о своих эмоциях после вылета команды из Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

«Это было очень неприятно. Наверное, вылет с «Уралом» из РПЛ в ФНЛ – самый тяжёлый момент в карьере. Но помню, как на следующий день после возвращения с выезда мы вместе с семьёй должны были пойти в поликлинику. Я сидел на скамейке, думал о поражении, грустил и не мог понять, как такое возможно.

А потом увидел двух женщин, которые выехали из больницы с креслами-каталками, на которых сидели инвалиды. И в этот момент я понял, что мои проблемы – это вообще не проблемы. Я сразу перестроился. Надо просто работать, идти вперёд. Трудные моменты помогают нам стать сильнее и мудрее. Главное – извлекать уроки», – приводит слова Егорычева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» попал в зону стыковых матчей. Екатеринбургский клуб по сумме двух встреч проиграл тольяттинскому «Акрону» со счётом 2:3 и вылетел из РПЛ.

После первого круга Мелбет Первой лиги «Урал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.