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Харлачёв: не думаю, что «Крылья Советов» сами решили попрощаться с Гарре

Харлачёв: не думаю, что «Крылья Советов» сами решили попрощаться с Гарре
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Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре из самарского клуба в бразильский «Васко да Гама».

«Не думаю, что «Крылья» сами решили попрощаться с Гарре. Покинуть клуб было решением футболиста. В этом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за выживание и решать свои внутренние проблемы. У клуба есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ. Для Самары это посильная задача», – приводит слова Харлачёва Metaratings.

21 февраля бразильский клуб объявил о полной договорённости с самарскими «Крыльями Советов» о трансфере Бенхамина Гарре. Сумма трансфера составила около € 3 млн.

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