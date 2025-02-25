Гвардиола рассказал, чего не хватает Хусанову во время матчей «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру футболистов «горожан», присоединившихся к команде в зимнее трансферное окно.

«[Они проявили себя] действительно хорошо за время тренировок.

Хусанов играл в матчах с «Челси», «Лейтон Ориент», «Ньюкаслом», «Реалом», «Ливерпулем». [Он столкнулся] с жёстким графиком игр, если учитывать, откуда он перешёл. Также есть недостаток коммуникации из-за того, что он не говорит бегло по-английски. Но его вклад в игру был действительно хорошим.

Омар [Мармуш] и Нико [Гонсалес] играли меньше, но они были хороши. Мы довольны их влиянием. И, конечно, Витор [Рейс], когда у него появится игровое время, он будет на хорошем уровне», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: