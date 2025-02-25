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Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома: за деньги не купишь свою лучшую форму или эмоции

Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома: за деньги не купишь свою лучшую форму или эмоции
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома рассказал о своём отношении к деньгам.

«По сравнению с «Велесом» — в «Уфе» сильно вырос финансово. У меня было достаточно красочное и весёлое детство, но в то же время я из обычной семьи, жил скромно и ценил то, что имею. Не было такого, что я сидел и радовался, что нахожусь в команде РПЛ и скоро придёт зарплата. Я с самого детства хотел играть лучше и побеждать. В приоритете у меня были вещи, которые не приобрести за деньги. Ты же не можешь купить свою лучшую форму или эмоции от игры. Понятно, что финансовая составляющая важна, чтобы помогать родным и что-то покупать себе. В любом случае у меня на первом плане стояла цель постоянно прибавлять, независимо от финансов. Если что-то идёт не так у близких, говорю: «Самое главное — у тебя есть родные и есть где спать. Остальное не проблема», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».

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