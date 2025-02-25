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Шикунов: было бы весело, если бы Карпин возглавил «Динамо» перед матчем с «Ростовом»

Шикунов: было бы весело, если бы Карпин возглавил «Динамо» перед матчем с «Ростовом»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Я не знаю, что повлияло на уход Карпина из «Ростова». Он сказал, что хочет сконцентрироваться на сборной России. Возможно, после переговоров России с США что-то выяснилось и прояснилось. Если УЕФА и ФИФА вернут нас на международные турниры, тогда это хороший повод уйти из клуба. Но «Ростов» остался без тренера за несколько дней до возобновления РПЛ.

Если брать полную картину, что такого в уходе Карпина? Все знали, что он хочет покинуть команду. Он устал. К этому всё шло. Но почему руководители клуба не уговорили Карпина уйти раньше, чтобы поставить нового тренера на сборы? В уходе Валерия Георгиевича нет ничего страшного, ведь «Ростов» — добротный середняк, который никуда не вылетит. Не будет никакого пожара, ведь команду возглавил человек, работавший в штабе Карпина, и вроде должны остаться Онопко и Кафанов. Было бы весело, если бы Карпин возглавил «Динамо» перед ближайшим матчем с «Ростовом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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