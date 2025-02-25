Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение своего сына выступать за сборную Чехии

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение своего сына Луи Томаса Буффона выступать за сборную Чехии. Напомним, 18 февраля стало известно, что Луи получил вызов в национальную команду Чехии U18.

«Он сделал это свободно, так же как он решил поехать в «Пизу». Мы обсуждали это всей семьёй, и мы счастливы. Он должен сам принимать решения и следовать своему собственному пути без ограничений. Прежде всего без давления, по причине того, что он — Буффон. Он сделает это самостоятельно, без каких-либо ярлыков. Всё, что он имеет сейчас, он заслужил сам. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Буффона Tuttosport.

17-летний Луи Буффон имеет итальянское и чешское гражданство. Он выступает на позиции полузащитника и играет за молодёжную команду «Пизы». Впервые попал в заявку основной команды на матч Серии B с «Чезеной» (1:1) 16 февраля 2025 года.