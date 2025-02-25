«Это не было решением в пользу семьи». Супруга Карпина — об уходе тренера из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о причинах ухода 56-летнего специалиста из «Ростова». Ранее Карпин объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в национальной команде.

— Из-за работы в «Ростове» Карпин редко виделся с семьёй. Это одна из причин?

— Мы были готовы к трудностям с логистикой. Но всё равно приезжали с дочками в Ростов, вместе проводили отпуск. Так что это не было решением в пользу семьи. Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил. Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года, — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место.

Как сборная России играет при Карпине: