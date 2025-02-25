Экс-игрок «Ростова» Сигурдссон: Карпин создал хорошую команду, но не мог работать вечно

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Я не ожидал ухода Карпина из «Ростова». Но тренер не может работать в одном клубе вечно. Да, я мог представить, что он уйдёт, но не ожидал, что это произойдёт прямо сейчас.

Карпин проделал очень большую работу в «Ростове». Он создал хорошую команду с отличной атмосферой», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.