Супруга Карпина отреагировала на информацию, что тренер может возглавить «Динамо»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что 56-летний специалист может возглавить московское «Динамо».

— Карпин только ушёл, но уже называется новый клуб, который он может возглавить — «Динамо». Обсуждали этот клуб или какой-то другой?

— Нет. У Валеры есть место работы — сборная России. А в «Динамо» перешёл Глебов, и это никак не связано с мужем, — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 2 марта.

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