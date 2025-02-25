Игрок «Арсенала» Ботака-Йобома — о Европе: всё возможно, Хусанов сейчас в «Манчестер Сити»

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома высказался о своём возможном переходе в европейский клуб в будущем.

«Европейские чемпионаты бывают разные. Но в условную Бельгию я бы хотел поехать поиграть. Чуйка подсказывает, что мне понравится. Оттуда очень многих ребят забирают. Взять того же Хусанова: недавно играл в чемпионате Беларуси, который не сильнее Первой лиги, попал во Францию в «Ланс», а сейчас в «Манчестер Сити». Всё возможно! У каждого своя судьба — надо двигаться по лучшему вектору развития», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».