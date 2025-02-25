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Сесар Навас: у «Зенита» есть Семак — они фавориты на первое место в РПЛ

Сесар Навас: у «Зенита» есть Семак — они фавориты на первое место в РПЛ
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Бывший защитник и скаут «Рубина» Сесар Навас считает, что «Зенит», которой тренирует Сергей Семак, является фаворитом на победу в РПЛ.

«На мой взгляд, «Зенит» является фаворитом на первое место в чемпионате. У «Зенита» был лучший состав в РПЛ. Несомненно, что после зимних трансферов лучший состав в РПЛ — у «Зенита». И, кроме этого, у них есть Семак в качестве главного тренера. Это делает их моими главными фаворитами в борьбе за чемпионство», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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