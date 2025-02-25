Златан Ибрагимович: я думал о том, чтобы стать агентом

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что до того, как занять должность советника в клубе, мог стать футбольным агентом.

«Когда мой агент Мино Райола скончался пару лет назад, у меня появилась возможность войти в его компанию и стать агентом. Я думал об этом. И был честен с Джерри [Кардинале] (владелец футбольного клуба «Милан». — Прим. «Чемпионата»), когда сказал: «Слушай, у меня есть эта возможность, и есть та, которую ты мне предлагаешь, но на самом деле я не хочу ни того, ни другого».

Моя жизнь в тот момент была хороша и так. Я ни от кого не зависел. Никакого расписания. Никакого будильника в семь утра. Единственный план, который у меня был — это мои дети и жена Хелен, жизнь дома и тренировки», — приводит слова Ибрагимовича GQ Italia.

Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. В декабре того же года швед вернулся в «Милан», заняв должность советника владельцев.