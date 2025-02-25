Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Осимхена в «МЮ» завершён на 95%, англичане готовы заплатить € 70 млн — BD

Переход Осимхена в «МЮ» завершён на 95%, англичане готовы заплатить € 70 млн — BD
Аудио-версия:
Комментарии

Трансфер центрального нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед» «завершён на 95%». Об этом сообщает Business Day.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы выплатить неаполитанскому клубу € 70 млн в качестве отступных за 25-летнего футболиста. Подчёркивается, что Осимхен также интересен «ПСЖ».

В нынешнем сезоне форвард выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 75 млн за подписание Осимхена летом — NM

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android