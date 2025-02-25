Переход Осимхена в «МЮ» завершён на 95%, англичане готовы заплатить € 70 млн — BD

Трансфер центрального нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед» «завершён на 95%». Об этом сообщает Business Day.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы выплатить неаполитанскому клубу € 70 млн в качестве отступных за 25-летнего футболиста. Подчёркивается, что Осимхен также интересен «ПСЖ».

В нынешнем сезоне форвард выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: