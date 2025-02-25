Тренер сборной России Писарев объяснил уход Валерия Карпина из «Ростова»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова». К тому же продали ключевого футболиста, замены нет, усиления нет. Про постоянные переезды и отсутствие перелётов — и так всё постоянно.

Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает. Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть. Да и сборной всегда должен отдаваться приоритет», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.