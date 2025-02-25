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Шикунов: Глебов задержался в «Ростове», он давно ждал повышения в топ-клуб

Шикунов: Глебов задержался в «Ростове», он давно ждал повышения в топ-клуб
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо». 25-летний футболист играл за жёлто-синих с 2019 года.

«Переход Глебова в «Динамо» — нормальная ситуация, когда футболисты из средних клубов переходят в топ-команды. Он давно ждал повышения, ведь ещё летом мог перейти в «Спартак». Данил слишком задержался в «Ростове». Его нормально примут в Ростове на игре с «Динамо», потому что все всё прекрасно понимают — в Москве другой уровень и другие деньги», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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