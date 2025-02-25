Денис Глушаков высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в национальной команде.

«Что будет с «Ростовом»? Команда осталась, игроки остались, штаб остался. Я думаю, что продолжат играть без союза с Валерием Георгиевичем, а с другим тренерским штабом. Думаю, они все друг друга знают – всё, что требовал Карпин, тренерский штаб знает. Это было в совокупности одной команды, теперь просто не будет харизмы Карпина, и всё.

Скажется ли это на футболистах? Иногда уход тренера сильно бьёт, а иногда сильно помогает, раскрепощаются игроки. Только время может показать, как это решение скажется. Я думаю, здесь решение зависело больше от перехода Глебова, потому что он – системообразующий игрок, многое было на нём завязано в «Ростове», – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место.

Как сборная России играет при Карпине: