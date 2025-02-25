Ботака-Йобома: возможно, бог сподвигнул попасть именно к Сторожуку

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома поделился мнением о работе с главным тренером команды Александром Сторожуком.

— Как тебе работается со Сторожуком?

— Возможно, бог сподвигнул попасть именно к этому тренеру. Саныч очень требователен и ждёт от футболистов, чтобы все прибавляли. Если ты не хочешь расти, тебя не будет в этой команде. Это тяжело и круто одновременно. Когда чувствуешь, что прибавляешь, тебе хочется ещё больше прогрессировать. Я понимаю требования нашего главного, плюс у нас есть тренер защитников. Чувствую, что с этим штабом прибавляю, — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».