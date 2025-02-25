Сесар Навас предположил, почему «Краснодар» и «Локомотив» не сделали трансферы зимой

Бывший защитник и скаут «Рубина» Сесар Навас поделился мнением об отсутствии трансферов у «Краснодара» и «Локомотива» зимой.

«Я полагаю, что «Локомотив» и «Краснодар» решили не делать трансферов зимой, потому что у них не было для этого экономических возможностей. Если есть достаточно денег, то их можно инвестировать в игроков, которые улучшат команду.

Наверняка в случае «Локомотива» и «Краснодара» либо не было денег на подписание игроков, либо деньги, которыми они располагали, были не такой большой суммой, чтобы они могли подписать футболиста лучше, чем те, которые у них уже есть в составе. Отсутствие денег — вот что привело к тому, что трансферов у «Локомотива» и «Краснодара» не состоялось», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.