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«Интер» — «Лацио»: текстовая трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии начнётся в 23:00

«Интер» — «Лацио»: текстовая трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии начнётся в 23:00
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
25 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первыми полуфиналистами турнира стали «Болонья», которая обыграла «Аталанту» со счётом 1:0, и «Милан», одержавший победу в матче с «Ромой» со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

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