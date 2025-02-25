Мадридский «Реал» может быть наказан из-за жалобы Ла Лиги — Marca

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла жалобу Ла Лиги на мадридский «Реал» из-за письма «сливочных» с критикой в адрес судейства. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент было открыто соответствующее дело. Уполномоченному судье необходимо собрать информацию. Данная процедура может длиться в течение двух-трёх недель, после чего судья либо определит наказание, либо оставит дело без изменений. Подчёркивается, что максимальное наказание, которое может грозить «сливочным», это денежный штраф.

«Королевский клуб» направил официальную жалобу в RFEF на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении «сливочные» обозначили необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: