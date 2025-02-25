Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ботака-Йобома: аниме не хуже книг — открывает глаза на разные ситуации

Ботака-Йобома: аниме не хуже книг — открывает глаза на разные ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома высказался о пользе аниме и сравнил их с книгами.

«Очень понравился сериал «Власть в ночном городе». Был момент, когда мне посоветовали посмотреть аниме. Я смотрел на них и думал: «Вы что-то не то мне советуете». Потом посмотрел раз, два. Картинка не очень крутая, но есть аниме с хорошим сюжетом и философией жизни. Это очень интересно. Многие думают, что это просто мультфильмы, но это не просто мультики — в них ты можешь очень много почерпнуть для себя. Есть аниме, которые мотивируют и открывают глаза на разные ситуации. Я считаю, что они не хуже книг. Не зря много людей их стало смотреть и так пиарить. Даже в АПЛ футболисты смотрят аниме», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».

Материалы по теме
«Когда узнал о «Тоттенхэме», был в шоке». Самый русский африканец Первой лиги
Эксклюзив
«Когда узнал о «Тоттенхэме», был в шоке». Самый русский африканец Первой лиги
Комментарии
Новости. Первая лига
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android