Ботака-Йобома: аниме не хуже книг — открывает глаза на разные ситуации

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома высказался о пользе аниме и сравнил их с книгами.

«Очень понравился сериал «Власть в ночном городе». Был момент, когда мне посоветовали посмотреть аниме. Я смотрел на них и думал: «Вы что-то не то мне советуете». Потом посмотрел раз, два. Картинка не очень крутая, но есть аниме с хорошим сюжетом и философией жизни. Это очень интересно. Многие думают, что это просто мультфильмы, но это не просто мультики — в них ты можешь очень много почерпнуть для себя. Есть аниме, которые мотивируют и открывают глаза на разные ситуации. Я считаю, что они не хуже книг. Не зря много людей их стало смотреть и так пиарить. Даже в АПЛ футболисты смотрят аниме», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».