Шикунов — о Зделаре: у «Зенита» нет желания развивать молодёжь и лишиться чемпионства

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал переход сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».

«Что «Зенит» увидел в Зделаре? Зачем он им? Возможно, в этом футболисте что-то есть, что заметили в клубе. Не бывает такого, что команда покупает игрока просто так. В «Зените» серьёзный коллектив, который принимает решения, тренерский штаб, руководители и генералитет. Если такой трансфер произошёл, значит, «Зениту» чего-то не хватает.

Что касается ставки на молодого футболиста вместо Зделара, видимо, в «Зените» совсем не хотят рисковать в год столетия клуба. У команды нет желания, чтобы развивать молодёжь три месяца и лишиться чемпионства. Всё заточено под чемпионство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.