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ФИФА одобрила «Барселоне» продажу Витора Роке в «Палмейрас» — Mundo Deportivo

ФИФА одобрила «Барселоне» продажу Витора Роке в «Палмейрас» — Mundo Deportivo
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ФИФА дала «Барселоне» согласие на трансфер 19-летнего центрального нападающего Витора Роке, выступающего на правах аренды за «Бетис», в бразильский «Палмейрас». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переход футболиста в «Палмейрас» возможен согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков, несмотря на то что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига не одобрили сделку.

Сообщается, что для осуществления трансфера каталонскому клубу необходимо расторгнуть соглашение об аренде Роке с «Бетисом» до 28 февраля. Именно в этот день закрывается трансферное окно в Бразилии. Отмечается, что в случае удачного завершения сделки «Барселона» получит € 25 млн за 80% прав на футболиста.

В нынешнем сезоне Роке принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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