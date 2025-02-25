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Трент договорился с «Реалом» о четырёхлетнем контракте, клуб уверен в переходе игрока — CS

Трент договорился с «Реалом» о четырёхлетнем контракте, клуб уверен в переходе игрока — CS
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Мадридский «Реал» достиг устной договорённости о заключении контракта с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, рассчитанным на четыре года. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в стане «сливочных» не просто смотрят с оптимизмом на потенциальный переход английского футболиста, они относятся к этой сделке как определённо состоявшейся. Подчёркивается, что Александер-Арнольд отклонил все предложения «Ливерпуля» о продлении контракта, заканчивающегося грядущим летом.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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