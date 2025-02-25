Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Холуд» в матче Про-Лиги

Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Аль-Хиляля» забитыми голами отметились Малком (дважды), Салем Аль-Давсари (дважды) и Маркос Леонардо. Единственный гол за «Аль-Холуд» на свой счёт записал Абдулрахман Аль-Сафари.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 52 очка за 22 матча. «Аль-Холуд» заработал 25 очков после 22 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 55 очков после 21 встречи.