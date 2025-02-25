Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Холуд» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Малком – 3' 2:0 Аль-Давсари – 4' 3:0 Малком – 20' 4:0 Леонардо – 28' 5:0 Аль-Давсари – 55' 5:1 Аль-Сафари – 65'
В составе «Аль-Хиляля» забитыми голами отметились Малком (дважды), Салем Аль-Давсари (дважды) и Маркос Леонардо. Единственный гол за «Аль-Холуд» на свой счёт записал Абдулрахман Аль-Сафари.
«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 52 очка за 22 матча. «Аль-Холуд» заработал 25 очков после 22 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 55 очков после 21 встречи.
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