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Шикунов: Селихову нужно отыграть в Первой лиге на высоком уровне, но там мясорубка

Шикунов: Селихову нужно отыграть в Первой лиге на высоком уровне, но там мясорубка
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о подписании контракта экс-вратарём красно-белых Александром Селиховым с «Уралом», выступающим в Мелбет Первой лиге.

«Видимо, со стороны «Урала» было хорошее предложение Селихову, ведь ему самое главное — играть. Возможно, были предложения из РПЛ, но там тоже есть хорошие вратари, и нет никакого смысла идти вторым номером, из-за чего он ушёл из «Спартака». Александру нужно отыграть в Первой лиге на высоком уровне, где перед «Уралом» стоит задача выхода в РПЛ. Там непростой чемпионат, настоящая мясорубка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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