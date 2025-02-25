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Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома: мне сказали, что я понравился «Тоттенхэму», я был в шоке

Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома: мне сказали, что я понравился «Тоттенхэму», я был в шоке
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома рассказал, как к нему проявлял интерес лондонский «Тоттенхэм».

«Было такое. Тренер Катасонов знал меня и взял из «Казанки» в дубль «Локомотива» на турнир в Германию — готовиться к юношеской Лиге чемпионов. Мы не проиграли в группе ни одного матча, но часто играли вничью и заняли только четвёртое место. А месяца через три, под конец сезона, мне сказали, что я понравился «Тоттенхэму». После этой истории мне и в «Казанке» начали давать больше игровой практики.

Я был в шоке, что мне вообще ничего не сообщили о «Тоттенхэме» сразу. Если бы я знал, сделал бы всё, чтобы это осуществилось. Даже если бы сказали, что у меня ничего не получится, всё равно поехал бы испытать свою судьбу. В душе я давно хочу попробовать себя в Европе. Вся эта атмосфера, вайб, менталитет заряжают на игру в футбол, позволяют получать удовольствие от него», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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