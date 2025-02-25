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Сесар Навас спрогнозировал тройку призёров по итогам сезона в РПЛ

Сесар Навас спрогнозировал тройку призёров по итогам сезона в РПЛ
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Бывший защитник и скаут «Рубина» Сесар Навас спрогнозировал тройку призёров по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Первое место займёт «Зенит». Вторым станет «Краснодар», а третьим будет «Спартак», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед стартом весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит», который уступает лидеру по дополнительным показателям. Третье место занимает московский «Спартак», у красно-белых — 37 очков в 18 матчах. В топ-5 также входят столичные «Локомотив» и «Динамо», у которых по 35 набранных очков.

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