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«С днём рождения, Матвей!» «ПСЖ» поздравил Сафонова с 26-летием

«С днём рождения, Матвей!» «ПСЖ» поздравил Сафонова с 26-летием
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«Пари Сен-Жермен» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поздравил с днём рождения российского вратаря Матвея Сафонова, которому сегодня, 25 февраля, исполнилось 26 лет.

«С днём рождения, Матвей!», — написано в соцсетях французского гранда.

В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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