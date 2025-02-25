Защитник «Арсенала» Ботака-Йобома: было бы отлично играть за Россию и Конго одновременно

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома ответил на вопрос, какой бы выбор он сделал между сборной России и национальной командой Конго.

— Ты уже бывал в Конго?

— Нет, но ездил к родным во Францию, в Париж. Пока не было времени и возможности съездить в Конго, но, надеюсь, как-нибудь судьба предоставит такой шанс.

— Если встанет вопрос — Россия или Конго — какую сборную выберешь?

— Даже не думал об этом. Для меня Россия и Конго — родные страны, потому что мама россиянка, а папа — конголезец. Даже по менталитету Россия и Африка мне близки. Было бы отлично играть за две сборные одновременно, ха-ха! — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».