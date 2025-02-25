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Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Оренбург»

Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Оренбург»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом» (2 марта).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в предстоящем матче «Спартак» — «Оренбург» всё будет совсем по-другому, если сравнивать с их первой встречей. Это совсем другой «Спартак» — с другим составом и задачами. «Оренбургу» будет очень сложно, я не вижу ни одного шанса, чтобы оренбуржцы смогут забрать очки у красно-белых. Конечно, в футболе всё бывает — «Барселона» и «Реал» тоже проигрывают аутсайдерам, но не думаю, что в первом матче после возобновления сезона «Спартак» упустит победу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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