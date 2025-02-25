Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Оренбург»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом» (2 марта).

«Конечно, в предстоящем матче «Спартак» — «Оренбург» всё будет совсем по-другому, если сравнивать с их первой встречей. Это совсем другой «Спартак» — с другим составом и задачами. «Оренбургу» будет очень сложно, я не вижу ни одного шанса, чтобы оренбуржцы смогут забрать очки у красно-белых. Конечно, в футболе всё бывает — «Барселона» и «Реал» тоже проигрывают аутсайдерам, но не думаю, что в первом матче после возобновления сезона «Спартак» упустит победу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Шикунов: Селихову нужно отыграть в Первой лиге на высоком уровне, но там мясорубка

Самые титулованные футбольные клубы России: