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Президент «Интера» объявил о смене трансферной политики клуба

Президент «Интера» объявил о смене трансферной политики клуба
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал об изменениях в трансферной политике клуба и отметил, что совет директоров не намерен кардинально менять состав в ближайшее время.

«Наша эталонная модель будет немного изменена, поскольку философия клуба заключается в том, чтобы вернуться к инвестированию в молодых игроков, которые гарантируют капиталовложения и могут внести свой вклад в эту команду.

Но давайте не будем ждать революции. Мне кажется, что средний возраст [команд] снизился, и нам нужно адаптироваться. Это не значит, что наши возрастные игроки будут исключены. Напротив, они играют очень важную роль в команде.

Смена модели не означает, что мы не сможем достичь наших целей, которые всегда остаются неизменными. Когда мы говорим об «Интере», мы говорим о клубе, в ДНК которого заложено слово «победа». В спорте нужно быть амбициозным, но не высокомерным. Это значит быть уверенным в себе, а мы уверены. Мы будем продолжать в том же духе, но никаких потрясений не будет», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

«Интер» после 26 матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала 57 очков.

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