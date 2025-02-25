Шикунов: к именам новичков «Спартака» нет вопросов — пришли топовые футболисты

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о трансферах «Спартака» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Оценим трансферную политику «Спартака» спустя какое-то время. Когда Угальде только пришёл, забил всего один мяч в первых 15 матчах. К именам новичков вопросов никаких нет — в «Спартак» пришли топовые футболисты. Я только прилетел из Турции, вчера видел игру «Спартака» — всё нормально», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона. В активе красно-белых 37 очков.