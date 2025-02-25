Конголезский защитник «Арсенала»: Нигерия станет хорошей проверкой для сборной России

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Нигерии.

«Не знаю, что из себя представляет сборная Замбии. Но Нигерия точно топ-соперник. Там очень много сильных футболистов: Осимхен, Лукман и многие другие. Не знаю, приедут ли они все на товарищеский матч, но для России матч с Нигерией станет хорошей проверкой», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверг, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.