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Гвардиола рассказал о здоровье Холанда, пропустившего матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»

Гвардиола рассказал о здоровье Холанда, пропустившего матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли нападающий Эрлинг Холанд принять участие в матче 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 26 февраля. Ранее норвежский футболист из-за повреждения колена пропустил игру Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1) и встречу чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы узнаем это сегодня вечером после тренировки. Я надеюсь на это, но пока не уверен… Эрлинг чувствует себя лучше, но в последних двух матчах он не мог играть», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Эрлинг Холанд Подробнее
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