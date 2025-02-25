Гвардиола рассказал о здоровье Холанда, пропустившего матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли нападающий Эрлинг Холанд принять участие в матче 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 26 февраля. Ранее норвежский футболист из-за повреждения колена пропустил игру Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1) и встречу чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:2).

«Мы узнаем это сегодня вечером после тренировки. Я надеюсь на это, но пока не уверен… Эрлинг чувствует себя лучше, но в последних двух матчах он не мог играть», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: