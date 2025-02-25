Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Роналду забил 925-й гол в карьере

40-летний Роналду забил 925-й гол в карьере
Комментарии

Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Вахды» в матче 22-го тура саудовской Про-Лиги стал 925-м в карьере 40-летнего футболиста.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
2-й тайм
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 48'    

Португальский игрок отметился забитым мячом на 48-й минуте встречи.

В течение карьеры Роналду забил 790 голов на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Бензема не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим футболистом в истории

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:

Комментарии
Новости. Саудовская Аравия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android