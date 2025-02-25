40-летний Роналду забил 925-й гол в карьере
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Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Вахды» в матче 22-го тура саудовской Про-Лиги стал 925-м в карьере 40-летнего футболиста.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
2-й тайм
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 48'
Португальский игрок отметился забитым мячом на 48-й минуте встречи.
В течение карьеры Роналду забил 790 голов на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:
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