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«Ливерпуль» видит замену 30-летнему Робертсону в игроке «Ньюкасла» — Anfield Watch

«Ливерпуль» видит замену 30-летнему Робертсону в игроке «Ньюкасла» — Anfield Watch
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«Ливерпуль» рассматривает 20-летнего левого защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла в качестве потенциальной замены для 30-летнего Эндрю Робертсона. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, мерсисайдцы могут предпринять попытку подписать английского футболиста грядущим летом.

20-летний защитник перешёл в «Ньюкасл» из «Челси» в июле 2024 года. В нынешнем сезоне Холл принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Действующее трудовое соглашение Робертсона с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2026 года.

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