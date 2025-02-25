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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу назвал статистику голевых передач бесполезной

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу назвал статистику голевых передач бесполезной
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал голевую передачу нападающего «шпор» Дейна Скарлетта в матче с «Ипсвичем» (4:1) и назвал ассисты самой бесполезной статистикой в футболе.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 18'     0:2 Джонсон – 26'     1:2 Хатчинсон – 36'     1:3 Спенс – 77'     1:4 Кулушевски – 84'    

«Он хорошо поработал. Я сказал, что когда он вернулся, то был не в лучшей физической форме, но он усердно работает, и, надеюсь, у него будет больше возможностей.

В качестве отступления должен сказать, что статистика голевых передач – самая бесполезная статистика в мировом футболе. Серьёзно, мяч может отскочить от твоей спины, упасть кому-нибудь под ноги на центральной линии, он забьёт – и это будет голевая передача. Так что меня это не впечатляет, но голевая Дейна была хорошей», – приводит слова Постекоглу Mirror.

Напомним, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» Скарлетт, находясь на своей половине поля, головой переправил мяч на Деяна Кулушевски, который забил четвёртый гол своей команды.

По итогам этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» заработал 33 очка и расположился на 12-й строчке.

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