Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу назвал статистику голевых передач бесполезной

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал голевую передачу нападающего «шпор» Дейна Скарлетта в матче с «Ипсвичем» (4:1) и назвал ассисты самой бесполезной статистикой в футболе.

«Он хорошо поработал. Я сказал, что когда он вернулся, то был не в лучшей физической форме, но он усердно работает, и, надеюсь, у него будет больше возможностей.

В качестве отступления должен сказать, что статистика голевых передач – самая бесполезная статистика в мировом футболе. Серьёзно, мяч может отскочить от твоей спины, упасть кому-нибудь под ноги на центральной линии, он забьёт – и это будет голевая передача. Так что меня это не впечатляет, но голевая Дейна была хорошей», – приводит слова Постекоглу Mirror.

Напомним, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» Скарлетт, находясь на своей половине поля, головой переправил мяч на Деяна Кулушевски, который забил четвёртый гол своей команды.

По итогам этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» заработал 33 очка и расположился на 12-й строчке.