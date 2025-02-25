Конголезский защитник Ботака-Йобома рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома ответил на вопрос о том, сталкивался ли он с проявлением расизма в России.

«В России я особо не сталкивался с расизмом. Понятно, что есть разные шутки. Но кто в футболе давно, шутит про всё и вся. Я нормально отношусь к этому, поэтому не было супернегативных и радикальных ситуаций», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», российских «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».