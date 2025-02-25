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Мадридский «Атлетико» может купить Ковачича у «Ман Сити» за € 30 млн — Caught Offside

Мадридский «Атлетико» может купить Ковачича у «Ман Сити» за € 30 млн — Caught Offside
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Мадридский «Атлетико» начал предпринимать шаги с целью приобрести 30-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Матео Ковачича грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сумма потенциального трансфера хорватского футболиста в испанский клуб может составить € 30 млн. В качестве замены для Ковачича «горожане» рассматривают полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

В нынешнем сезоне Ковачич принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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