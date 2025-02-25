925-й гол в карьере Роналду позволил «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду» в матче Про-Лиги

Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдул Азиз» в Мекке. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс из Германии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который стал для него 925-м в карьере. На 90+9-й минуте нападающий гостей Садио Мане забил гол, реализовав 11-метровый удар.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 47 очков за 22 матча. «Аль-Вахда» заработала 13 очков после 22 игр и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 55 очков за 21 игру.

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