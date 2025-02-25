Иван Комаров: мне нравится работать с Валерием Карпиным, нравятся его требования

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился мнением о совместной работе с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным и о критике с его стороны.

– После матча с «Рубином» Карпин сказал про вас: «Желания не хватало, особенно в первом тайме. Сейчас я скажу, что будет дополнительное наказание для Комарова. Убьём его и закопаем. Интересно вам это? Подвёл он команду? Да, подвёл. Он уже наказал сам себя».

– Понимаю, что в тот момент совершил грубую ошибку, закипел. Валерий Георгиевич всё правильно сказал – нельзя было мне так играть. После той игры я боялся попасться на глаза кому-либо, закрылся в комнате на два дня. Перед тренировкой подошёл к тренеру и сказал: «Не хочу, чтобы вы думали, что мне всё равно – буду стараться ещё больше».

– Что он ответил?

– Что всё понимает, сказал работать дальше, у всех бывают ошибки. Мне нравится работать с Валерием Георгиевичем, нравятся его требования.

– Есть ли истории с Валерием Георгиевичем?

– Особо нет. Когда у него хорошее настроение, может подколоть, пошутить, – приводит слова Комарова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Рубином» Иван Комаров был удалён с поля. Матч завершился победой казанской команды со счётом 3:1.