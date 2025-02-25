Радимов: в «Ростове» такой багаж Карпина, что переживать за них точно не придётся

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

— Для меня эта отставка — не неожиданность. В «Ростове» всё настолько хорошо отлажено, в чём огромная заслуга Карпина, что ничего криминального в этом году точно не случится. Они не вылетят и точно не ворвутся в медали с убойной скоростью. Тренерский штаб там остался мощный, руководство, так что никаких проблем не будет.

— Карпин мог просто устать от специфики работы в «Ростове» с бесконечными переездами?

— Это действительно непросто, и надо отдать должное, сколько он сделал для «Ростова». Это достойно уважения. Но работа тренера — она такая: сегодня ты кого-то возглавил, но всегда будет конец, вечно ты не будешь нигде работать. Сейчас наступила такая история, да и расстались они на хорошей ноте. А багаж Карпина там такой, что переживать за «Ростов» не придётся точно, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место.