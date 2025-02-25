«Интер» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч Кубка Италии

Сегодня, 25 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Риера, Павар, де Врей, Биссекк, Дармиан, Фраттези, Аслани, Зелиньски, Димарко, Тареми, Арнаутович.

«Лацио»: Мандас, Жиго, Пеллегрини, Романьоли, Лаццари, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Исаксен, Диа, Чауна.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.