Владислав Радимов оценил вероятность допуска сборной России к международным турнирам

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли решение Валерия Карпина уйти из «Ростова» и сконцентрироваться на работе в сборной России быть связано с тем, что скоро национальная команда будет допущена до официальных соревнований.

«После каких-то потеплений в отношениях, в политической ситуации, после прихода в Америке нового президента, может быть, и можно было бы предполагать наше относительно скорое возвращение. Но сейчас Европа какие-то козни строит… Честно скажу, я не силён в политике, но мне почему-то кажется, что этот день, нашего возвращения, действительно становится ближе. Хотя из всех командных видов спорта, с которых снимут бан, первым будет всё-таки хоккей. Потому что там действительно без России не так интересно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.