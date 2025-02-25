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Владислав Радимов оценил вероятность допуска сборной России к международным турнирам

Владислав Радимов оценил вероятность допуска сборной России к международным турнирам
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли решение Валерия Карпина уйти из «Ростова» и сконцентрироваться на работе в сборной России быть связано с тем, что скоро национальная команда будет допущена до официальных соревнований.

«После каких-то потеплений в отношениях, в политической ситуации, после прихода в Америке нового президента, может быть, и можно было бы предполагать наше относительно скорое возвращение. Но сейчас Европа какие-то козни строит… Честно скажу, я не силён в политике, но мне почему-то кажется, что этот день, нашего возвращения, действительно становится ближе. Хотя из всех командных видов спорта, с которых снимут бан, первым будет всё-таки хоккей. Потому что там действительно без России не так интересно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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