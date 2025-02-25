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Гинер — Чалову: Федь, ты слушаешь агентов? Дальше они тебе скажут, как с женой жить

Гинер — Чалову: Федь, ты слушаешь агентов? Дальше они тебе скажут, как с женой жить
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Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил своё отношение к футбольным агентам, вспомнив разговор с экс-нападающим красно-синих Фёдором Чаловым, который минувшим летом перешёл в греческий ПАОК.

«Для них [футболистов] агентом был всегда я. Почему? Потому что они понимали, что я не собираюсь заработать себе денег.

Федя – я ему объяснил, говорю: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье, твоё право. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать. И так далее. И тому подобное. Это твоё право», — сказал Гинер в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».

Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В составе взрослой команды красно-синих он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, в которых отметился 89 голами и 44 результативными передачами.

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